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    Вс., 24 ноября 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Нужен новый АКБ.
    • New! Партнер_Х Cегодня в 20:50 «Ответить»
      Доброго времени суток всем. Подскажите, где можно купить аккумулятор недорого? И какой вообще лучше брать? Старый вроде совсем умер, мне нужен с напряжением 12 В, емкость 100 Ач.
      • New! Bogach Cегодня в 20:57 «Ответить»
        Партнер_Х, Вам также доброго времени суток. Я сейчас посмотрел в интернете, есть довольно много предложений о продаже аккумуляторов на автомобили. Довольно много и советов по поводу того какой взять. Можете поставить на машину, например АКБ Leoch DJM 12100 http://akb-battery.ru/akb-leoch-djm-12100/.
        • New! Nik_To Cегодня в 21:02 «Ответить»
          Здравствуйте. Вы только старый аккумулятор не выбрасывайте, за него Вам при покупке нового сделают хорошую скидку. Или вообще можете его отремонтировать, будет запасным, на всякий случай.
          • New! Astronavt Cегодня в 21:06 «Ответить»
            Просто поезжайте на рынок и там поговорите с продавцами аккумуляторов. Уверен, что Вам удовольствием подскажут какой лучше выбрать и почему.
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