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    Вс., 24 ноября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: купить лестницу
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 11:46 «Ответить»
      Где можно купить уличную лестницу для загородного дома?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 11:48 «Ответить»
        У меня родители живут в загородном доме, и я недавно решила сделать им подарок, купить уличную лестницу. Заказ делала на сайте https://mir-lest.ru/lestnicy/vidy-lestnic/ulichnye/ У них самые адекватные цены на уличные лестницу, да и качество лестниц очень хорошая. Советую вам тоже к ним обратиться.
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