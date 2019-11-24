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    Вс., 24 ноября 2019г.
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    Тема: Фотограф
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 11:43 «Ответить»
      Посоветуйте хорошего фотографа.
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 11:45 «Ответить»
        Я вот недавно тоже решила сделать своему ребенку подарок и заказать детскую фотосессию. Мне посоветовали обратиться к фотографу https://kindfoto.ru/ У него съемка и стоит недорого, и работы у него довольно таки хорошие. Вамм я бы тоже посоветовала к нему обратиться.
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