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    Сб., 23 ноября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Что такое не везет??
    • New! MayaPlis Cегодня в 21:44 «Ответить»
      Добрый вечер!Вроде и смешно и не очень одновременно...Мне постоянно не везет, вроде не глупая, но то одно, то другое происходит. Вот на собеседование ходила по работе, все вроде ничего, но не хватило уверенности в себе..Есть такие счастливчики как и я?
      • New! Vasilka Cегодня в 22:09 «Ответить»
        Ваши личные проблемы скорее всего связаны с Вашим прошлым. Мне вот тоже не везло с самого детства – проблемы с родителями, их любовью ко мне и пр., что во взрослом возрасте вылилось в глобальные проблемы с мужчинами, в принципе общением с людьми, самооценкой и пр. Классический набор невротика), который мешал мне жить. Как большой осколок, застрявший в душе, заросший, но отравляющий жизнь. Но мне повезло, я попала на консультацию к Филиппову Андрею Александровичу http://online-psychoanalyst.ru Это сейчас, после проработок, для меня уже ясно и понятно что проработали и причины этого, а во время консультаций приходилось с трудом продираться и докапываться до сути сквозь защиту психики, обманки мозга. самой мне это сделать нереально было бы!
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