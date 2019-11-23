Добрый вечер!Вроде и смешно и не очень одновременно...Мне постоянно не везет, вроде не глупая, но то одно, то другое происходит. Вот на собеседование ходила по работе, все вроде ничего, но не хватило уверенности в себе..Есть такие счастливчики как и я?
Ваши личные проблемы скорее всего связаны с Вашим прошлым. Мне вот тоже не везло с самого детства – проблемы с родителями, их любовью ко мне и пр., что во взрослом возрасте вылилось в глобальные проблемы с мужчинами, в принципе общением с людьми, самооценкой и пр. Классический набор невротика), который мешал мне жить. Как большой осколок, застрявший в душе, заросший, но отравляющий жизнь. Но мне повезло, я попала на консультацию к Филиппову Андрею Александровичу http://online-psychoanalyst.ru Это сейчас, после проработок, для меня уже ясно и понятно что проработали и причины этого, а во время консультаций приходилось с трудом продираться и докапываться до сути сквозь защиту психики, обманки мозга. самой мне это сделать нереально было бы!