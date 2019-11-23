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    Сб., 23 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт на балконе
    • Сегодня! Givi Cегодня в 19:05 «Ответить»
      Делаем сейчас ремонт, дошло дело до балкона, подскажите как можно полы там утеплить?
      • Сегодня! Valeron Cегодня в 20:17 «Ответить»
        Рекомендую прочесть вот эту статью об утеплении полов на балконах https://stone-floor.ru/akademiya-sf/kako...t-pod-uteplenie Тут есть таблицы, картинки, примеры готовых балконов, в общем вся информация для тех, кто хочет сделать свой балкон теплым и уютным.
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