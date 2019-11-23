Кредитования в МФО отличается безотказной выдачей денежных средств. Заявки одобряют в 95% случаев при соблюдении минимальных требований – наличие паспорта РФ, достижение совершеннолетия, наличие постоянного дохода. На сайте https://[url]www.intercredit.ru/mfo/[/url] клиент получит деньги за 5 минут без проверки на именную банковскую карту. Выбирайте МФО, заполните анкету через интернет, дождитесь одобрения и получите деньги. Время ожидания решения составит не более 20 минут, а одобрение происходит автоматически.