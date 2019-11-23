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    Сб., 23 ноября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Какой цвет кухни выбрать?
    • New! Ferel Cегодня в 14:52 «Ответить»
      Всем привет. Как считаете, какого цвета кухню лучше всего поставить в дом? Место позволяет, но слишком яркую точно не хочу, хочу что-то в итальянском стиле.
      • New! Rainamad Cегодня в 15:06 «Ответить»
        Наверное самый подходящий вариант при ваших габаритах дома-это классика. Смотрится очень красиво, утонченно, да и в быту без особых проблем.
        • New! Pratarata Cегодня в 15:31 «Ответить»
          Моя мечта-итальянская кухня. Очень долгое время я вынашивала эту идею, смотрела разнообразные интерьеры на фотографиях, и вот сейчас, когда я наконец обзавелась собственной квартирой, пришло время подобрать кухню. Себе сейчас смотрю подобного плана светлые кухни http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/ . Как думаете, будут красиво смотреться в общем классическом интерьере?
          • New! Seenteyal Cегодня в 15:39 «Ответить»
            Мне кажется такой вариант будет наиболее оптимальным, это та классика, которая никогда не выйдет из моды.
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