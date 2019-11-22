Скажите, как можно весело провести время на рабочем перерыве? Меня перевели в какой-то скучный отдел. Даже нет нормальных девочек. Приходится искать дружбу с парнями. Так себе затея, потому что добром это не заканчивается. Сейчас мне не нужны отношения, поэтому нахожусь в поиске альтернативы. Вы как проводите время?
Просто открываю приложения и игры. У меня андроид, так что можно развлекаться по полной программе. Раньше даже представить себе не мог, что смогу увиедть настолько красивые и проработанные игры на телефоне, ну, смартфоне. Для офиса сейчас вообще есть целое направление. Всякие аркады и прочее. Посмотри, что можно скачать https://mirandroidigr.ru/ . Может понравится.