Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 21 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 173 посетителя
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Скажите, как можно весело провести время на рабочем перерыве?
    • New! Kronid1NestorD Cегодня в 21:21 «Ответить»
      Скажите, как можно весело провести время на рабочем перерыве? Меня перевели в какой-то скучный отдел. Даже нет нормальных девочек. Приходится искать дружбу с парнями. Так себе затея, потому что добром это не заканчивается. Сейчас мне не нужны отношения, поэтому нахожусь в поиске альтернативы. Вы как проводите время?
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода