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    Чт., 21 ноября 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Лазерная резка металла
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 17:57 «Ответить»
      На моей работе нужно быстро разрезать какое-то количество металла. И в дальнейшем необходимо постоянно резать. Подскажите где можно на постоянной основе это делать?
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