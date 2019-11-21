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Форум: Производство, промышленность
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Тема: Ремонт винтовых компрессоров
Форум:
Производство, промышленность
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Тема:
Ремонт винтовых компрессоров
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Сегодня!
lazorenko1
Cегодня в 17:25
«Ответить»
У нас на производстве не работает винтовой компрессор. Уже неделю. Понадобился срочно, теперь ищем специалиста по ремонту. Подскажите пожалуйста кто может помочь?
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