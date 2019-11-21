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    Чт., 21 ноября 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Дом
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 12:07 «Ответить»
      Скажите пожалуйста сколько сейчас примерно стоит построить бюджетный дом на 90-95 кв.м. ? Чтобы был 2-х этажным 7x7?
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