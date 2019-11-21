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    Чт., 21 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Покрытие на пол
    • New! Upiterok Вчера в 23:14 «Ответить»
      В наследство от бабушки досталась квартира, в которой хочу сделать ремонт для сдачи в аренду. Занимаюсь закупкой материалов, спорный вопрос стоит по выбору напольного покрытия. Что выбрать, чтобы было соответствие цены и качества?
      • New! Улыбочка Вчера в 23:22 «Ответить»
        Мы недавно меняли пол в гостиной, стелили ламинат. Цена доступная, смотрится красиво, да и муж своими руками сделал укладку, на чем и сэкономили.
        • New! Forex Вчера в 23:31 «Ответить»
          Если квартира будет сдаваться в аренду, то обычный ламинат не советую стелить из-за невысокой износостойкости. Как один из вариантов, подходящий под ваши требования цены и качества, могу порекомендовать кварц виниловый ламинат Alpine floor, который отличается прочностью, не боится влаги и доступен по цене https://alpinefloor.su/
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