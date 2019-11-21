В наследство от бабушки досталась квартира, в которой хочу сделать ремонт для сдачи в аренду. Занимаюсь закупкой материалов, спорный вопрос стоит по выбору напольного покрытия. Что выбрать, чтобы было соответствие цены и качества?
Если квартира будет сдаваться в аренду, то обычный ламинат не советую стелить из-за невысокой износостойкости. Как один из вариантов, подходящий под ваши требования цены и качества, могу порекомендовать кварц виниловый ламинат Alpine floor, который отличается прочностью, не боится влаги и доступен по цене https://alpinefloor.su/