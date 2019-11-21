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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Декор гостинной
    • New! Vitalina_V Вчера в 22:42 «Ответить»
      Ребята, столкнулся с проблемой во время ремонта. Хотел радиатор закрыть фанерой, да вот думаю, что это не совсем будет правильно, нарушится теплоотдача. Кто-нибудь может подсказать где посмотреть готовый вариант?
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