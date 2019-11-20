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    Тема: Акстика 5,1 для небольшого помещения
    • New! donMax Cегодня в 11:39 «Ответить»
      Всем привет у меня своя небольшая комната, есть идея поставить в нее и подключить к ПК акустику 5,1 что бы было лучше смотреть фильмы, кстати такой вопрос еще, будет ли какой либо эффект от такой акустики если играть в игры? по бюджету 6к +- 500р, сильно мощная не надо. (хотя я думаю что такие деньги сильно мощную и не куплю)
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