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    Ср., 20 ноября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Аксессуары для ванной комнаты
    • New! karolinaku Cегодня в 11:02 «Ответить»
      Я доделываю ремонт в ванной комнате и уже задумываюсь о покупке мелочей, таких как крючки для полотенец, стаканчиках для щеток и пасты, мыльнице. Подскажите, где можно найти качественные и красивые?
      • New! Mixalich Cегодня в 11:09 «Ответить»
        В каком стиле Вы хотите оформить интерьер в ванной комнате? Можно подобрать аксессуары в античном стиле из бронзы, а можно выбрать модерн. Главное, не покупайте на рынке, так как там используется обычный металл вместо нержавейки и они быстро ржавеют. Как вариант, можете посмотреть аксессуары фирмы WasserKRAFT http://kuhnya-vanna.ru/333c.Aksessuary_d...m_Germaniya.htm
        • New! Gendal Cегодня в 11:14 «Ответить»
          Я себе покупал все держатели, мыльницы, стаканчики фирмы Грое, пользуюсь уже год, ничего не поржавело. Правда, стоимость у них тоже не маленькая, брал все из одной коллекции.
          • New! Darena Cегодня в 11:17 «Ответить»
            Я не заморачивалась, заказала все на Али, выглядят симпатично и стоят копейки. За такие деньги не жалко, если и поломаются, без проблем куплю новые.
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