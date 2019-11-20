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    Ср., 20 ноября 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Черная пятница
    • Сегодня! PavelKorobin Cегодня в 09:26 «Ответить»
      Где будите покупать технику на черную пятницу?
      • Сегодня! Mashka Cегодня в 10:29 «Ответить»
        Каждую черную пятницу я покупаю технику в Эльдорадо. У них самые большие скидки, плюс техника качественная. В этом году, черная пятница будет 29 ноября, осталось подождать еще 8 дней)) Планирую купить микроволновку, новый телефон и электрический гриль))
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