Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 20 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 166 посетителей
    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
    Новая тема
    Тема: Как поздравить сотрудников?
    • Сегодня! Svvetlana Cегодня в 00:18 «Ответить»
      В этом году перед праздниками мы решили премировать сотрудников, так как в целом по финансовым показателям все более чем удовлетворительно. Но хотелось бы еще персонально уважить каждого человека. А времени практически не осталось. Вдруг у кого-то есть идеи?
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода