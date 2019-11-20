MinerOs платформа рассчитана подойдет домашним майнерам и промышленным фермам. Регистрация и инструкция по установке OS находится на сайте https://mineros.info. Система обеспечит полноценный удаленный доступ к оборудованию и бесперебойный майнинг криптовалюты.
Скриншот дашборда: http://prntscr.com/pz03rd
К преимуществам MinerOs платформы можно отнести:
- бесплатное использование до 3 ригов;
- наличие мобильного приложения для iOs & Android смартфонов;
- работу со всеми видеокартами AMD и Nvidia;
- индивидуальную настройку GPU процессора для достижения оптимальной производительности;
- быструю установку на USB, SSD или HDD;
- отслеживание майнинг ригов, применение постановок задач, изменение настроек и профилей разгона за секунды;
- веб-шелл для доступа по SSH;
- свой софт-вотчдог;
- автоматическая регулировка вентиляторов до заданной температуры;
- нотификации об ошибках, хэшрейте и статусе ригов в телеграм.
E-mail для связи: support@mineros.info
Телеграм чат: https://t.me/minerossupport.
Телеграм анонсы: https://t.me/MinerOsAnnouncements