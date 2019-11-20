Всем привет. Новогодние праздники еще не так близко, но уже хочется создать себе предновогоднее настроение, вспомнить любимые фильмы с их волшебной атмосферой. Где вы смотрите любимые фильмы и сериалы про новый год онлайн?
Привет. Думаю, уже самое время начинать готовиться к празднику. Вот хорошая подборка фильмов про Новый год http://vse-serii.com/collections/filmy-p...d-i-rozhdestvo/ , реально помогут ощутить дух праздника.Уже около года смотрю фильмы на этом ресурсе, нравится и качество, и озвучка, стабильно быстро добавляются новинки. Советую и вам взять на заметку.