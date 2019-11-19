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    Форум: Женский форум
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    Тема: Профессиональный педикюр
    • New! Artur22 Cегодня в 17:41 «Ответить»
      Подологи из центра косметологии Зеркало помогут избавиться от мозолей и натоптышей. Гарантируем высокое качество работы, так как медицинский педикюр производится квалифицированными медиками. Если вас мучает боль при ходьбе, постоянный дискомфорт, зловонный запах и некрасивый вид ног - приходите к нам. Мы вернем вашим стопам здоровье и красоту.
      Профессиональный педикюр производится в несколько этапов:
      - осмотр;
      - обработка ног противогрибковым препаратом;
      - шлифовка, снятие ороговевших слоев кожи;
      - подрезание и полировка ногтевой пластины;
      - массаж;
      Итоговая обработка лечебными средствами.
      Больше подробностей тут: медицинский педикюр.
      Преимущества центра:
      - внимательно следим за гигиеной кабинетов, стерилизуем инструменты;
      - у нас работают высококвалифицированные сотрудники с медицинским образованием;
      - функционирует самое передовое оборудование;
      - богатый опыт позволяет нам для каждого клиента выбирать максимально действенную терапевтическую стратегию.
      Обработка длится до двух часов. Медик Вас проконсультирует и назначит дополнительное лечение. Деятельность клиники "Зеркало" лицензирована.
      Обязательно посмотрите и это: лечение вросшего ногтя.
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