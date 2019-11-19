Подологи из центра косметологии Зеркало помогут избавиться от мозолей и натоптышей. Гарантируем высокое качество работы, так как медицинский педикюр производится квалифицированными медиками. Если вас мучает боль при ходьбе, постоянный дискомфорт, зловонный запах и некрасивый вид ног - приходите к нам. Мы вернем вашим стопам здоровье и красоту.
Профессиональный педикюр производится в несколько этапов:
- осмотр;
- обработка ног противогрибковым препаратом;
- шлифовка, снятие ороговевших слоев кожи;
- подрезание и полировка ногтевой пластины;
- массаж;
Итоговая обработка лечебными средствами.
Больше подробностей тут: медицинский педикюр.
Преимущества центра:
- внимательно следим за гигиеной кабинетов, стерилизуем инструменты;
- у нас работают высококвалифицированные сотрудники с медицинским образованием;
- функционирует самое передовое оборудование;
- богатый опыт позволяет нам для каждого клиента выбирать максимально действенную терапевтическую стратегию.
Обработка длится до двух часов. Медик Вас проконсультирует и назначит дополнительное лечение. Деятельность клиники "Зеркало" лицензирована.
Обязательно посмотрите и это: лечение вросшего ногтя.