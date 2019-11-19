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    Вт., 19 ноября 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Осеняя шляпа
    • Сегодня! KaterinaBlack Cегодня в 15:59 «Ответить»
      Хочу купить качественную и привлекательную осеннюю шляпу. Посоветуйте магазины.
      • Сегодня! RomanBest Cегодня в 16:02 «Ответить»
        Можете купить шляпу бренда Kangol в этом магазине: https://kangolstore.ru/shlyapy/osennie_shlyapy/ . Это молодежный бренд качественных головных уборов, которых здесь достаточно большой ассортимент. Я в магазине купил для своей девушки красивую и качественную шляпу, и она моим выбором очень довольна. Ещё мне понравился сам магазин своевременной доставкой.
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