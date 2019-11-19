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Наша адвокатская контора специализируется на различных уголовных делах. Мы представляем наших клиентов во всех уголовных делах. Начиная с участия в подготовительных процедурах, включая расследование в органах полиции, прокуратуре и суде, прекращение уголовного дела по ст. 167 УК РФ. На следующем этапе работы суда участие во всех инстанциях - в заседаниях, основных слушаниях, подготовке и представлении доказательств и апелляций, а также участие в исполнительном производстве. Мы следуем правилу рассмотрения дел как можно скорее.