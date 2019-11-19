Привет кто знает , какие толковые кардинг-форумы , давайте продолжим список .
1) https://capbiz.ru
Регистрация на форуме бесплатная, что конечно плюс для новичнов. Большое количество информации по различным кардинг-сферам. В основном на форуме тусуются реальщики и вещевики, поэтому преимущественно обновляется раздел, связанный со скиммингом, вбивом, энролом и покупкой-продажей скиммеров, камер, пинпадов и прочего. Для новичков есть, что почитать для развития — статьи. Представлено несколько достойных продавцов скиммеров, благодаря чему рынок реальщиков там активен.Так же присутствует платные курсы по обучению новичков в той сфере.
Регистрация платная — 50$. Коммьюнити в основном не для новичков, присутствуют старые сервисы и мемберы с планеты. Большой ресурс, но к сожалению в последнее время редко можно увидеть интересную информацию в виде новых статей. В основном тусуется сформировавшееся коммьюнити и работает друг с другом.
Регистрация платная — 120$ для полноценного доступа. Форум медленно, но верно умирает. Костяк форума сидит на вф, поэтому новые темы появляются крайне редко. Многие сравнивают форум с Вором.сс. Есть несколько хороших сервисов.
Регистрация платная — 100$. Создан в основном для «международных отношений» для торговли. В основном развит рынок СС. Представлены многие сервисы, но новичков не любят. население форума 50% не русские, остальные торгаши.
Регистрация платная — 33$. Некогда был филиалом к.су, но после арестов гл.админов — стал отдельным форумом. Информация представлена равномерно по всем разделам, но в последний год — резкий спад активности. Крайне мало хороших сервисов. На форуме назначены модераторы, которым нет и 20 лет, поэтому многие ушли с к.про в силу незаинтересованности администрации развивать форум.