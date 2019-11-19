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    Вт., 19 ноября 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Сумка
    • Сегодня! SashaBel Cегодня в 09:02 «Ответить»
      где посмотреть красивую сумку?
      • New! Аноним Cегодня в 09:27 «Ответить»
        Привет) я в основном покупаю итальянские сумки в интернет-магазин TheLuxBags https://theluxbags.ru/ ) там отличный выбор, еще и аксессуары есть) цены адекватные, потому что магазин напрямую сотрудничает с фабрикой, а когда еще скидки или распродажа, вообще сказка)
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