Данные сайт https://ekapusta-lk.ru/ это информационный ресурс посвященный МФО Екапуста. Екапуста является микрофинансовой организацией, действующей на территории Российской Федерации. Займы и микрокредиты выдаются исключительно через интернет, путем оформления заявки в личном кабинете Екапуста на официальном сайте компании. Воспользоваться услугами может абсолютно любой гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории и имеющий регистрацию. Минимальный возраст потенциального заемщика не должен быть менее 18 лет.Информационный ресурс посвященный МФО Екапуста