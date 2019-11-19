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    Вт., 19 ноября 2019г.
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    Тема: Информационный ресурс посвященный МФО Екапуста
    • abidin Вчера в 22:44 «Ответить»
      Данные сайт https://ekapusta-lk.ru/ это информационный ресурс посвященный МФО Екапуста. Екапуста является микрофинансовой организацией, действующей на территории Российской Федерации. Займы и микрокредиты выдаются исключительно через интернет, путем оформления заявки в личном кабинете Екапуста на официальном сайте компании. Воспользоваться услугами может абсолютно любой гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории и имеющий регистрацию. Минимальный возраст потенциального заемщика не должен быть менее 18 лет.Информационный ресурс посвященный МФО Екапуста
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