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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Наш опыт поездки в отпуск)
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 08:35 «Ответить»
      Привет, друзья!) Решили с подругами поехать отдохнуть в теплые края, а то у нас уже так похолодало, выбрали из всего перечня которые предлагались в горящих турах тур в Египет, но в стоимость тура не входил перелет и нужно было купить билеты самим, искали на подходящую дату так как тур уже купили, а то что он перелет не включает узнали только потом, парень один на работе посоветовал сайт где он покупал авиабилеты с багажом дешево http://госавиа.рф/ , а у меня две подруги в виде багажа))) ну что могу сказать, остались довольны этим сайтом, билеты получились недорогие относительно путевок, если бы еще только подругу не стошнило при взлете, было бы вообще все хорошо))
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