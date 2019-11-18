Привет, друзья!) Решили с подругами поехать отдохнуть в теплые края, а то у нас уже так похолодало, выбрали из всего перечня которые предлагались в горящих турах тур в Египет, но в стоимость тура не входил перелет и нужно было купить билеты самим, искали на подходящую дату так как тур уже купили, а то что он перелет не включает узнали только потом, парень один на работе посоветовал сайт где он покупал авиабилеты с багажом дешево, а у меня две подруги в виде багажа))) ну что могу сказать, остались довольны этим сайтом, билеты получились недорогие относительно путевок, если бы еще только подругу не стошнило при взлете, было бы вообще все хорошо))