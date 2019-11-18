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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Не могу забеременеть!
    • Сегодня! Арианнушка Cегодня в 07:57 «Ответить»
      Мы с мужем очень ждем этого момента, но все никак не получается. Активно планируем уже полгода. Посоветуйте, может стоит какое - то обследование моему мужу пройти? Я полностью обследовалась и у меня все нормально...
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