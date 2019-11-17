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    Вс., 17 ноября 2019г.
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    Форум: Форум сексуального общения
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    Тема: Сексуальное наслаждение
    • Сегодня! MARISER Cегодня в 13:37 «Ответить»
      Можно ли как-то увеличить свое сексуальное наслаждение если я занимаюсь мастурбацией? У меня временно нет партнера, а желание есть.
      • Сегодня! ANNAC Cегодня в 13:45 «Ответить»
        Даже не знаю, что вам сказать... Мне кажется, что лучше секс с мужчиной, чем самоудовлетворение. Но дело ваше как получать расслабление. И только от вас теперь зависит какой силы оргазм вы испытаете.
        • Сегодня! Светина Cегодня в 13:48 «Ответить»
          MARISER, все зависит от того, какой вид оргазма вы испытываете - он же бывает разный. Исходя из этого можно приобрести и разные интимные игрушки для увеличения сексуального наслаждения. Они есть для клитора, также можно купить и стимуляторы для груди http://bit.ly/2KxalSi Сами смотрите, что вам больше подходит.
          • Сегодня! СЕМсер Cегодня в 14:05 «Ответить»
            Лучше познакомьтесь с кем-то и займитесь нормальным сексом. А то привыкнете к мастурбации и потом вам ни один мужчина не угодит в постели.
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