Если можете посоветовать нотариус, который перевел бы документ с английского на русский язык, желательно срочно – буду только благодарна! Обошла практически весь город – никто из тех кто смог бы сделать быстро, увы, срочно сделать не сможет(
У меня тоже не получилось найти кого-то в городе, кто смог бы быстро выполнить перевод документов. И даже доплату за срочность не хотят брать… Подумываю обратиться в это бюро переводов, которое поможет с переводом документов с нотариальным заверением - [URL=https://www.perevod24.com/]https://www.perevod24.com/[/URL]. Понравилась скорость нотариального перевода – 1 час! Да и примеры работ можно посмотреть на сайте… Что удобно, есть и услуга срочного перевода!