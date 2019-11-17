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    Вс., 17 ноября 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Перевод документов с нотариальным заверением
    • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 12:12 «Ответить»
      Форумчане, не подскажите, пожалуйста, организацию, которая занималась бы переводом документов, с нотариальным заверением? Не важно, это обычная организация, или в интернете…
      • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 12:26 «Ответить»
        Можно попробовать обратиться в местные нотариусы. У нас их достаточно, чтобы никого не искать. Только выбрать бы поближе к дому, чтобы никуда не пришлось ехать – и никаких проблем)
        • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 12:33 «Ответить»
          Если можете посоветовать нотариус, который перевел бы документ с английского на русский язык, желательно срочно – буду только благодарна! Обошла практически весь город – никто из тех кто смог бы сделать быстро, увы, срочно сделать не сможет(
          • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 12:47 «Ответить»
            Можно попробовать за срочность доплатить нотариусу. Если конечно такое возможно будет сделать… Ну, или как вариант, искать в интернете нотариусов. Так проблема решится гораздо быстрее…
            • Сегодня! feeling_okey Cегодня в 13:06 «Ответить»
              У меня тоже не получилось найти кого-то в городе, кто смог бы быстро выполнить перевод документов. И даже доплату за срочность не хотят брать… Подумываю обратиться в это бюро переводов, которое поможет с переводом документов с нотариальным заверением - [URL=https://www.perevod24.com/]https://www.perevod24.com/[/URL]. Понравилась скорость нотариального перевода – 1 час! Да и примеры работ можно посмотреть на сайте… Что удобно, есть и услуга срочного перевода!
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