Всем привет. Я создал свою группу в вконтакте. У меня есть свой магазинчик не большой с детсткими вещами. Знаю, что многие как то продают через интернет, а именно через группу в вк. В общем, группу я создал, только движения никакого пока не происходит. Подскажите, что я делаю не так?
Согласен с комментарием выше. Для того что бы группа вконтакте была успешной, нужно приложить не мало сил. Во первых, обратите внимание на оформление вашей группы. Соответствует ли оно тематике, в вашем случае-это детские товары. Плюс нужно набрать побольше подписчиков в вашу группу. Без них не как. Многие пользуются накрутками, и я в том числе, Если интересно, вот один такой сервис по накрутке нашел, хочу заказать у них услуги сегодня https://smmyt.ru/shop/vkontakte-group-subscribers/
Ну не знаю, не знаю, эти накрутки часто оказываются проблемой для группы. Администрация вк может забанить за накрутку. Либо же эти все накрученные подписчики превратятся в собачек со временем, что только испортит репутацию группы. Лучше какие то более белые способы использовать для продвижения группы.