Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 17 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 220 посетителей
    Форум: Технический прогресс, инновации
    Новая тема
    Тема: Группа в вк.
    • Сегодня! Hakan Cегодня в 06:35 «Ответить»
      Всем привет. Я создал свою группу в вконтакте. У меня есть свой магазинчик не большой с детсткими вещами. Знаю, что многие как то продают через интернет, а именно через группу в вк. В общем, группу я создал, только движения никакого пока не происходит. Подскажите, что я делаю не так?
      • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 06:48 «Ответить»
        Конечно, движения никакого и не будет происходить только от того что вы группу создали В этом деле много ньюансов, нужно много времени на то что бы группа раскрутилась.
        • Сегодня! Zoro Cегодня в 06:57 «Ответить»
          Согласен с комментарием выше. Для того что бы группа вконтакте была успешной, нужно приложить не мало сил. Во первых, обратите внимание на оформление вашей группы. Соответствует ли оно тематике, в вашем случае-это детские товары. Плюс нужно набрать побольше подписчиков в вашу группу. Без них не как. Многие пользуются накрутками, и я в том числе, Если интересно, вот один такой сервис по накрутке нашел, хочу заказать у них услуги сегодня https://smmyt.ru/shop/vkontakte-group-subscribers/
          • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 07:27 «Ответить»
            Ну не знаю, не знаю, эти накрутки часто оказываются проблемой для группы. Администрация вк может забанить за накрутку. Либо же эти все накрученные подписчики превратятся в собачек со временем, что только испортит репутацию группы. Лучше какие то более белые способы использовать для продвижения группы.
          Вывести


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода