Согласен с комментарием выше. Для того что бы группа вконтакте была успешной, нужно приложить не мало сил. Во первых, обратите внимание на оформление вашей группы. Соответствует ли оно тематике, в вашем случае-это детские товары. Плюс нужно набрать побольше подписчиков в вашу группу. Без них не как. Многие пользуются накрутками, и я в том числе, Если интересно, вот один такой сервис по накрутке нашел, хочу заказать у них услуги сегодня