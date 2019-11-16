Ребята, подскажите, что лучше установить на лестницу в подвал - перила или поручни? Поначалу, с обоих сторон идёт стена, но на половине лестницы одна сторона остается без защиты. Мне то и обычных поручней будет достаточно, но вот жена почему-то решила отдать предпочтение перилам. У вас как? Что вообще посоветуете?
В подвале у меня стоят поручни, а между этажами перила. Тут как бы индивидуальный подход, но обычно делают именно там. Если лестница в подвал длинная, то в целях безопасности лучше использовать перила. Я вообще считаю их просто украшением. Зачем брать целую гору различных элементов, когда можно установить простые и недорогие поручни?)) Тем более сейчас есть изделия из нержавеющей стали. Даже в сыром подвале они будут долго и надёжно обеспечивать безопасность. В общем мой голос за поручни))