Ребята, решил с Вами поделиться темой - КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРОГРАММЕ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, уверен что не все это знают !Бывают ситуации, когда пользователю требуется заблокировать для отдельной программы доступ к интернет. Это может быть вызвано подозрениями о наличии вредоносного кода в программе, либо необходимостью, чтобы в конкретный момент времени то или иное приложение не нагружало интернет-сеть. Вот в этой статье есть, как заблокировать программе доступ к интернету встроенными средствами Windows и сторонними приложениями, почитайте будете уже знать !