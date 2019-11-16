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    Сб., 16 ноября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: дипломная
    • Сегодня! Люсси Cегодня в 09:09 «Ответить»
      Привет. Вы сами делали дипломную работу в университете? Я вот боюсь, мне в следующем году нужно будет защищаться, а я вообще не уверен, что смогу самостоятельно написать дипломную.
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