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    Сб., 16 ноября 2019г.
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    Тема: Я тут слышал за какое-то продвижение
    • Сегодня! Samara12 Cегодня в 00:45 «Ответить»
      Я тут слышал за какое-то продвижение. Можете в двух словах описать, что за счастье такое? Мне сказали, что с помощью этой услуги можно без проблем поднять свой канал. Я уже давно на ютюбе, но вот с каналом сплошная беда. Стараюсь развивать его, но пока что слабо получается.
      • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 01:11 «Ответить»
        Ну, с помощью продвижения можно собрать много лайков, просмотров, подписчиков. Некоторые даже умудряются заказывать комментарии. Я прям удивляюсь такой настырности. Люди делают всё, чтобы отправить видео в ТОП поисковиков. Я заказываю только просмотры, потому что накрутка просмотров ютуб дешево е удовольствие. Могу за небольшую сумму заказать тысячи просмотров. Так что сам подумай какие это перспективы
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