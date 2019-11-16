Я тут слышал за какое-то продвижение. Можете в двух словах описать, что за счастье такое? Мне сказали, что с помощью этой услуги можно без проблем поднять свой канал. Я уже давно на ютюбе, но вот с каналом сплошная беда. Стараюсь развивать его, но пока что слабо получается.
Ну, с помощью продвижения можно собрать много лайков, просмотров, подписчиков. Некоторые даже умудряются заказывать комментарии. Я прям удивляюсь такой настырности. Люди делают всё, чтобы отправить видео в ТОП поисковиков. Я заказываю только просмотры, потому что накрутка просмотров ютуб дешево е удовольствие. Могу за небольшую сумму заказать тысячи просмотров. Так что сам подумай какие это перспективы