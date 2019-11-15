Никакой ремонт внутри и снаружи помещения нельзя вообразить без использования специальных средств, что позволяют рабочему подняться высоко. И если со стороны фасада работники активно пользуются кранами и лесами, то внутри домов важным предметом при проведении любых работ послужит самая обычная стремянка. Надежная лестница-стремянка может использоваться при заштукатуривании стен, покраске стен и потолка, установке натяжных потолков и других строительных работах. Компания SNABS предлагает жителям Алматы и других городов страны купить лестницы стремянки и на https://stremyanki.kz/ можно ознакомиться с ассортиментом.
Положительные качества алюминиевых стремянок
Современная стремянка не так просто заполучила свою современную конструкцию: за сотни лет существования она претерпела десятки изменений конструкции, дабы стать такой как сейчас. Вот только парочка плюсов современной алюминиевой стремянки:
• прочность лестницы, что обеспечивается не только устойчивостью самого металла, но и дополнительными дополнительными ребрами жёсткости, стальными крепежными элементами.
• легкость - важное качество для мобильной стремянки. И в настоящее время алюминиевые стремянки указанным качеством наделены полностью, ведь алюминий не просто так является основным авиационным металлом. Перемещать любую алюминиевую стремянку по квартире даже женщина сможет одной рукой.
• важная характеристика стремянок и любого другого высотного оборудования от компании SNABS – их устойчивость, это обеспечивается резиновыми демпферами на ножках стремянки. А устойчивость пользователя на самой стремянке обеспечивается рифлёной поверхностью самого металла и противоскользящими накладками.
• ступеньки лестниц прикрепляются в своих секциях с помощью завальцовывания, и благодаря этому они очень надёжно удерживаются на своих нужных местах даже в ходе длительной эксплуатации.
О компании
Фирма SNABS является официальным представителем в Казахстане российского завода «Новая высота», что находится в СПб. Дилер распространяет на территории Казахстана и соседних с ним государств лестницы, алюминиевые стремянки, вышки туры и другое высотное оборудование. В ассортименте компании в данный момент находится больше четырёх сотен наименований разной продукции. Покупателям доступна доставка по стране и самовывоз покупок со склада в Алматы.