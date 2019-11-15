Никакой ремонт внутри и снаружи помещения нельзя вообразить без использования специальных средств, что позволяют рабочему подняться высоко. И если со стороны фасада работники активно пользуются кранами и лесами, то внутри домов важным предметом при проведении любых работ послужит самая обычная стремянка. Надежная лестница-стремянка может использоваться при заштукатуривании стен, покраске стен и потолка, установке натяжных потолков и других строительных работах. Компания SNABS предлагает жителям Алматы и других городов страны купить лестницы стремянки и наможно ознакомиться с ассортиментом.Положительные качества алюминиевых стремянокСовременная стремянка не так просто заполучила свою современную конструкцию: за сотни лет существования она претерпела десятки изменений конструкции, дабы стать такой как сейчас. Вот только парочка плюсов современной алюминиевой стремянки:• прочность лестницы, что обеспечивается не только устойчивостью самого металла, но и дополнительными дополнительными ребрами жёсткости, стальными крепежными элементами.• легкость - важное качество для мобильной стремянки. И в настоящее время алюминиевые стремянки указанным качеством наделены полностью, ведь алюминий не просто так является основным авиационным металлом. Перемещать любую алюминиевую стремянку по квартире даже женщина сможет одной рукой.• важная характеристика стремянок и любого другого высотного оборудования от компании SNABS – их устойчивость, это обеспечивается резиновыми демпферами на ножках стремянки. А устойчивость пользователя на самой стремянке обеспечивается рифлёной поверхностью самого металла и противоскользящими накладками.• ступеньки лестниц прикрепляются в своих секциях с помощью завальцовывания, и благодаря этому они очень надёжно удерживаются на своих нужных местах даже в ходе длительной эксплуатации.О компанииФирма SNABS является официальным представителем в Казахстане российского завода «Новая высота», что находится в СПб. Дилер распространяет на территории Казахстана и соседних с ним государств лестницы, алюминиевые стремянки, вышки туры и другое высотное оборудование. В ассортименте компании в данный момент находится больше четырёх сотен наименований разной продукции. Покупателям доступна доставка по стране и самовывоз покупок со склада в Алматы.