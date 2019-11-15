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    Пт., 15 ноября 2019г.
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    Тема: Игры для компа.
    • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 10:34 «Ответить»
      Привет, ребята. Делитесь опытом, кто во что любить играть? Какие онлайн игры предпочитаете? Может что то для себя новенькое и интересное узнаю. А то старые игры уже надоели.
      • Сегодня! Zoro Cегодня в 10:41 «Ответить»
        Лично я люблю зависать на ГТА 5. На сегодняшний день это моя любимая игра онлайн. Раньше играл в Доту. А ты во что играешь, можно узнать, если не секрет?
        • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 10:49 «Ответить»
          Дота и ГТА Куда же без них. Мне кажется это 2 самых актуальных игры в комп. Сейчас каждый второй рубиться в ГТА и Доту. И я в том числе Но мне врядли это надоест.
        • Сегодня! Hakan Cегодня в 11:04 «Ответить»
          А я наоборот, не очень люблю компьютерные игры. Зато азартные игры- это прям мое. На пример казино онлайн. Совсем другие ощущения.. Риск, азарт... Сегодня нашел интересный сайт, где можно выбрать для себя любое онлайн казино, еще и с бездепозитным бонусом. Крутая вещь. Можно получить бонус просто за регистрацию. В общем, кто со мной? Вот этот сайт , кому интересно https://bezdep1.one/
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