Вышло так, что мне нужно произвести теплоизоляцию труб систем трубопроводов горячей воды и отопления одного промышленного объекта. А сейчас решаю, какой бы наиболее качественный эффективный, но при этом не очень дорогой, теплоизоляционный материал и выбрать для этих целей. Как вариант, рассматриваю возможность использовать жесткие пенополиуретановые скорлупы и отводы, к примеру такие, как можно заказать и купить вот на этом сайте http://polymerizol.ru/skorlupy-i-otvody. Поделитесь, а какими материалами в таких случаях предпочитаете пользоваться сами? Может и себе что - нибудь возьму на заметку.
Вы знаете, обычно для теплоизоляции различных труб водоснабжения привык использовать популярную в народе минеральную вату. Которая и по цене относительно недорогая, и при этом вполне неплохой материал.