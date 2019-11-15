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    Пт., 15 ноября 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Теплоизоляция труб
    • Сегодня! vladim Cегодня в 09:49 «Ответить»
      Вышло так, что мне нужно произвести теплоизоляцию труб систем трубопроводов горячей воды и отопления одного промышленного объекта. А сейчас решаю, какой бы наиболее качественный эффективный, но при этом не очень дорогой, теплоизоляционный материал и выбрать для этих целей. Как вариант, рассматриваю возможность использовать жесткие пенополиуретановые скорлупы и отводы, к примеру такие, как можно заказать и купить вот на этом сайте http://polymerizol.ru/skorlupy-i-otvody. Поделитесь, а какими материалами в таких случаях предпочитаете пользоваться сами? Может и себе что - нибудь возьму на заметку.
      • Сегодня! frimen Cегодня в 09:57 «Ответить»
        Вы знаете, обычно для теплоизоляции различных труб водоснабжения привык использовать популярную в народе минеральную вату. Которая и по цене относительно недорогая, и при этом вполне неплохой материал.
        • Сегодня! profik Cегодня в 10:08 «Ответить»
          А мне понравился такой теплоизоляционный материал в работе, как скорлупы из пенополиуретана. Так как данные скорлупы просты в монтаже, что для меня является немаловажным фактором.
          • Сегодня! znatok Cегодня в 10:14 «Ответить»
            Если у меня стоит задача сделать теплоизоляцию труб как можно быстрей, то применяю для этих целей теплоизоляционные краски. А так утепляю трубы той же стекловатой, пенопластом.
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