Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 15 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 138 посетителей
    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Онлайн игры.
    • Hakan Вчера в 20:22 «Ответить»
      Привет, ребята. Делитесь опытом, кто во что любить играть? Какие онлайн игры предпочитаете? Может что то для себя новенькое и интересное узнаю. А то старые игры уже надоели.
      • Zoro Вчера в 21:24 «Ответить»
        Лично люблю зависать на ГТА 5. На сегодняшний день это моя любимая игра онлайн. Раньше играл в Доту. А ты во что играешь, можно узнать, если не секрет?
        • Valentinchch Вчера в 21:50 «Ответить»
          Дота и ГТА Куда же без них. Мне кажется это 2 самых актуальных игры в комп. Сейчас каждый второй рубиться в ГТА и Доту. И я в том числе Но мне врядли это надоест.
        • New! zelenuyslonik Вчера в 22:48 «Ответить»
          А я наоборот, не очень люблю компьютерные игры. Зато азартные игры- это прям мое. На пример казино онлайн. Совсем другие ощущения.. Риск, азарт... Сегодня нашел новый сайт с бездепозитным бонусом. Крутая вещь. Можно получить бонус просто за регистрацию. В общем, кто со мной? Вот этот сайт , кому интересно https://bezdep1.one/
        Вывести


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода