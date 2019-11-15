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Тема: Пневмоинструмент
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lazorenko1
Вчера в 19:27
«Ответить»
Для ремонта в моей квартире мне нужен гайковерт электрический или на зарядке (батарее) Подскажите пожалуйста координат нормального интернет-магазина. Спасибо!
simeon
Вчера в 22:19
«Ответить»
Вы лучше закажите этот инструмент в Китае. На Aliexpres. Очень надежный сайт этот, кстати.
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