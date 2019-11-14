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    Чт., 14 ноября 2019г.
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    Тема: доставка цветов по России
    • New! Вера Мэй Cегодня в 12:20 «Ответить»
      Мне нужна надежная доставка цветов по России, какую можете посоветовать?
      • New! Olga12 Cегодня в 12:20 «Ответить»
        У меня очень много родственников по всей России, и к сожалению приезжать и поздравлять их лично с их праздниками у меня нет возможности. Мне в этом помогает доставка цветов по России https://iris24.ru/ Они доставят цветы в любой город России, цветы будут свежими и очень красивыми.
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