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    Тема: У кого-нибудь есть прибыльное или полезное хобби?
    • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 10:36 «Ответить»
      У кого-нибудь есть прибыльное или полезное хобби? Меня интересуют простые варианты, которым можно быстро обучиться, чтобы сразу начинать делать деньги. Сейчас нуждаюсь в дополнительно доходе, так что хотелось бы найти что-то с упором на деньги. Конечно, буду рад и обычному увлечению, но вариант с деньгами мне больше импонирует)
      • New! Nake Cегодня в 11:10 «Ответить»
        Если ты сможешь за месяц ботанике, то так уж и быть, научу тебя выращивать лекарственные растения)
        • New! Samara12 Cегодня в 12:01 «Ответить»
          А на чём именно ты хочешь остановиться? Насколько я знаю, есть много вариантов, которые приносят неплохие деньги. Учитывая, что придется проходить подготовку или обучение я могу предложить тебе только одно направление. Ты можешь просто попробовать поднять деньги на развлечениях, а если получиться, тогда возьмешь его за основу. Если устраивает, тогда тебе нужно скачать игровые автоматы Live Casino https://bandroid.ru/live-casino/ . Отпишись, если будет что-то непонятно.
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