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    Форум: Женский форум
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    Тема: Скажите, сколько времени ваша подружка тратит на шопинг?
    • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 10:06 «Ответить»
      Скажите, сколько времени ваша подружка тратит на шопинг? Вы вообще поддерживаете такое увлечение? У меня в этом деле нет выбора, так что приходится постоянно таскаться с ней по магазинам. Что бы окончательно не двинуться со скуки играю в казино http://hram-evenkya.ru/hram-evenkya-69936.html . Вы как проводите время? Считаете шопинг адом?)
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