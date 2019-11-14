Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 14 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 191 посетитель
    Форум: Наука, образование
    Новая тема
    Тема: Можете подсказать какие-нибудь интересные увлечения для офиса?
    • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 09:36 «Ответить»
      Добрый день. Можете подсказать какие-нибудь интересные увлечения для офиса? Просто я не могу подобрать развлечение для рабочего перерыва. Есть идейки? Это же офис, тут должно быть полно возможностей!
      • New! Nake Cегодня в 11:08 «Ответить»
        Ну да, только вот тут всё зависит от самого офиса. У меня допускается разобрать "косынку", а дальше всё, работай.
        • New! Samara12 Cегодня в 12:37 «Ответить»
          Хах, а у нас даже есть комната для отдыха. Мы по старинке играем в минигольф. Если сотрудники вышли на отдых общаюсь с ними, а когда все заняты просто развлекаюсь за играми. Если хочешь, можешь скачать рокс казино https://game-leader.ru/rox-casino/ и применить стартовый промокод. Целую неделю будешь в шоколаде.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода