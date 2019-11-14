Привет всем! Есть идеи насчёт выбора оригинального и интересного хобби? Мне нужно подобрать что-нибудь простое, но увлекательное. По времени есть только час. Так что могу заниматься увлечением лишь час в день. Кто может помочь с подбором подходящего занятия? Кстати, я увлекаюсь играми и всем что связанно с этим направлением.
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