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    Чт., 14 ноября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Есть идеи насчёт выбора оригинального и интересного хобби?
    • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 09:35 «Ответить»
      Привет всем! Есть идеи насчёт выбора оригинального и интересного хобби? Мне нужно подобрать что-нибудь простое, но увлекательное. По времени есть только час. Так что могу заниматься увлечением лишь час в день. Кто может помочь с подбором подходящего занятия? Кстати, я увлекаюсь играми и всем что связанно с этим направлением.
      • New! Nake Cегодня в 11:08 «Ответить»
        А ты не пробовал почитать литературу? Как по мне это намного интереснее каких-то там игр.
        • New! Samara12 Cегодня в 12:36 «Ответить»
          Да, кстати книги хороший вариант, но это на любителя, так что я думаю, что тебе больше подойдет онлайн казино триумф http://pod-android.ru/kak-skachat-kazino-azart-plej/, где можно без проблем скачать программу на компьютер или телефон. Посмотри что это вообще такое. Я почти два года сижу, пока что не надоедает. Да и по времени всё в порядке
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