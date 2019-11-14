Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 14 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 191 посетитель
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Есть идеи насчёт времяпровождения в очереди?
    • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 09:33 «Ответить»
      Есть идеи насчёт времяпровождения в очереди? Я не часто сталкиваюсь с такой проблемой, но сейчас мне попалась довольно-таки большая очередь. Этот ручеёк ещё и движется медленнее улитки. Кто попадал в такие очереди? Как проводили время?
      • New! Nake Cегодня в 11:05 «Ответить»
        Даю пятерку какому-нибудь подростку и спокойно иду в соседнее кафе. Мне звонят, я прихожу и сразу стою вторым в очереди ХД
        • New! Samara12 Cегодня в 11:52 «Ответить»
          Интересный вариант. Жаль что не везде он прокатывает, я бы даже сказала далеко не везде. В общем намного лучше скачать аудиокнигу или развлечения. Тут уже на любителя. Я обычно захожу на вулкан https://soccerland.ru/news/168660-zahodi...lubitelej-zanra и играю в игровые автоматы. Занимательное дело. Время пролетает быстро, так что такой вариант отлично работает.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода