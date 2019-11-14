Есть идеи насчёт времяпровождения в очереди? Я не часто сталкиваюсь с такой проблемой, но сейчас мне попалась довольно-таки большая очередь. Этот ручеёк ещё и движется медленнее улитки. Кто попадал в такие очереди? Как проводили время?
Интересный вариант. Жаль что не везде он прокатывает, я бы даже сказала далеко не везде. В общем намного лучше скачать аудиокнигу или развлечения. Тут уже на любителя. Я обычно захожу на вулкан https://soccerland.ru/news/168660-zahodi...lubitelej-zanra и играю в игровые автоматы. Занимательное дело. Время пролетает быстро, так что такой вариант отлично работает.