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    Чт., 14 ноября 2019г.
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    Тема: Вино
    • Улыбочка Вчера в 18:33 «Ответить»
      Очень давно, когда еще я работала на государственном предприятии, мне были подарены несколько бутылок элитных вин. Так они у меня и стоят. Поскольку я к вину, да и в принципе к алкоголю, отношусь равнодушно, хочу его продать. Как это сделать?
      • Verblyud Вчера в 18:46 «Ответить»
        Неужели вам некому его подарить? Тем более вы работали, как я понимаю, в контролирующих органах.
        • MARISER Вчера в 18:52 «Ответить»
          Я бы не стала продавать вино, так как люблю сама элитные напитки, особенно на значимые семейные или юбилейные даты. Все равно покупаем для разных мероприятий.
          • Upiterok Вчера в 19:02 «Ответить»
            Вино - очень капризный напиток. Если вы его не правильно хранили, то оно может помутнеть и испортиться, что естественно станет не пригодно к употреблению. Естественно и продать его не сможете. Конечно существуют компании, которые занимаются скупкой элитных алкогольных напитков. Например, можете обратиться сюда, созвонитесь и уточните все детали http://specvikup.ru/wine/
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