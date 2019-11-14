Очень давно, когда еще я работала на государственном предприятии, мне были подарены несколько бутылок элитных вин. Так они у меня и стоят. Поскольку я к вину, да и в принципе к алкоголю, отношусь равнодушно, хочу его продать. Как это сделать?
Вино - очень капризный напиток. Если вы его не правильно хранили, то оно может помутнеть и испортиться, что естественно станет не пригодно к употреблению. Естественно и продать его не сможете. Конечно существуют компании, которые занимаются скупкой элитных алкогольных напитков. Например, можете обратиться сюда, созвонитесь и уточните все детали http://specvikup.ru/wine/