Почти все люди периодически пользуются услугами таксистов. Необходимость в услуге возникает даже у тех людей, что имеют собственное транспортное средство. Поездка на такси стоит вполне доступных средств, и при этом пользователь очень быстро доедет до указанного места. При необходимости можно заказать дополнительные услуги, они бывают платными и бесплатными. Такси «Апельсин» пользуется большой популярностью у россиян, потому что не задирает расценки на услуги. Можно прямо на сайте указать нужный тип автомобиля и нужное время поездки, а при необходимости удастся заранее вызвать машину. На официальном сайтеможно немного больше узнать о услугах фирмы.Когда стоит пользоваться такси?Необходимость в заказе авто у россиян появляется в разных случаях. Может быть, человек собирается на самолёт, а поэтому не сможет поехать на личном авто. Бывает и такое, что хочется пойти в бар, на торжественный ужин, в парк и нет особого желания садиться за руль. Нередко быстрее поехать на такси и не беспокоиться о том, где бросить машину. Если у человека нет собственного авто, тогда необходимость в в работе таксистов только растет. На такси можно быстро доехать в заданное место и не ожидать автобус. Поездка недорого обойдётся, и поэтому не надо бояться тратить крупную сумму.При желании можно заблаговременно вызвать транспорт и задать время и место. Машина приедет точно в назначенный срок. Удастся указать класс машины, им определяется стоимость. Пользуется спросом такси Комфорт и Эконом, потому что удастся доехать на новой машине и при этом не заплатить большие деньги. Можно оплатить поездку разными способами – наличными, дебетовой картой, снять деньги с баланса лицевого счёта. Есть возможность заказать целый микроавтобус на большое количество пассажиров. Это актуально для коллективной поездки в городе и вне его границы. Если пользователь ищет доступное по цене такси, тогда лучше пойти в фирму «Апельсин». Указанная компания не завышает цен и работает с опытными водителями.Список дополнительных услугКомпания предлагает бесплатные и платные опции для клиентов. Их можно запросить заранее, если возникнет такая надобность. Что будет доступно бесплатно:• Кресло для ребёнка.• Бустер.• Перевозка питомца.• Оплата через карту.• Салон для курящих.• Квитанция после поездки.Платно можно заказать перегон машины, транспортировку велосипеда, курьерскую услугу. Помимо прочего, можно оплатить перенос груза и встречу с табличкой. Услуги стоят относительно мало, но при этом окажутся полезны многим клиентам.