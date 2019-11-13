Я устроился на работу в Хайфе по договору, проработал на стройке полгода и, как только получил травму, меня сразу же уволили, причем, не выплатили зарплату за 2 месяца. Подскажите, куда мне жаловаться?
Автор, Вы работали официально? У Вас была страховка? Если да, то не выплатить Вам зарплату работодатель просто не мог, потом бы у него элементарно бухгалтерия не сошлась, а проблемы никому не нужны. Возможно, что Вы нарушили какие-то правила, поэтому деньги и удержали. Чтобы прояснить ситуацию, Вам нужна юридическая консультация https://zm-law.co.il/yuridicheskaya-konsultaciya/