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    Ср., 13 ноября 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Работа в Израиле
    • Сегодня! Mixalich Cегодня в 14:06 «Ответить»
      Я устроился на работу в Хайфе по договору, проработал на стройке полгода и, как только получил травму, меня сразу же уволили, причем, не выплатили зарплату за 2 месяца. Подскажите, куда мне жаловаться?
      • Сегодня! karolinaku Cегодня в 14:11 «Ответить»
        Автор, Вы работали официально? У Вас была страховка? Если да, то не выплатить Вам зарплату работодатель просто не мог, потом бы у него элементарно бухгалтерия не сошлась, а проблемы никому не нужны. Возможно, что Вы нарушили какие-то правила, поэтому деньги и удержали. Чтобы прояснить ситуацию, Вам нужна юридическая консультация https://zm-law.co.il/yuridicheskaya-konsultaciya/
        • Сегодня! Gendal Cегодня в 14:37 «Ответить»
          Скорее всего, деньги были удержаны за медицинские услуги. Вы ведь с травмой к врачу обращались? Вот работодатель и заплатил, вычел их из Вашей зарплаты.
          • Сегодня! Darena Cегодня в 14:40 «Ответить»
            Вам надо написать письмо в компанию, где Вы работали, только отсылать не обычной почтой, а заказным и просить их дать письменный ответ с объяснениями. Это Вам все объяснит.
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