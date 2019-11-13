Креативность некоторых вывесок и рекламных плакатов зашкаливает. Все
направлено на привлечение внимания и заманивание клиента. У нас
другие вывески – из пайеток. http://solaair.ru/ Поверили рекламщикам, что
они более эффективные. Рискнули и не прогадали. Висят на наших
магазинах до сих пор. Причем мы не стали использовать всю поверхность
вывески, сделали динамическим только один элемент дизайна (логотип и
картинку рядом с ним). То есть декоративная система SolaAir – не панацея
сама по себе. Нужно уметь пользоваться ее преимуществами. То есть,
хороший дизайнер и идея должны быть для создания продающей вывески.