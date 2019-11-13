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    Ср., 13 ноября 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Необычные вывески из пайеток
    • New! Mary13 Cегодня в 10:44 «Ответить»
      Креативность некоторых вывесок и рекламных плакатов зашкаливает. Все
      направлено на привлечение внимания и заманивание клиента. У нас
      другие вывески – из пайеток. http://solaair.ru/ Поверили рекламщикам, что
      они более эффективные. Рискнули и не прогадали. Висят на наших
      магазинах до сих пор. Причем мы не стали использовать всю поверхность
      вывески, сделали динамическим только один элемент дизайна (логотип и
      картинку рядом с ним). То есть декоративная система SolaAir – не панацея
      сама по себе. Нужно уметь пользоваться ее преимуществами. То есть,
      хороший дизайнер и идея должны быть для создания продающей вывески.
      Вывести

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